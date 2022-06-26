Українські військові продовжують операцію на Зміїному, результати уточнюють

На острові Зміїному зросла активіність бойових дій. Українська армія застосовує різні види зброї.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативне командування "Південь".
"На Зміїному продовжувались активні дії військової операції із задіянням різнорідних сил і видів озброєння. Результати уточнюються. Не заважаємо працювати українським військовим", - йдеться в повідомленні ОК "Південь".
Нагадаємо, 22 червня на Зміїному українськими військовими розбитий зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".
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