Українські військові потрапили під обстріл поблизу Оріхового, є поранені

Проросійські бойовики сьогодні, 15 травня, здійснили підступний обстріл позицій Об'єднаних сил поблизу Оріхового. В результаті обстрілу поранення отримали 2 військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку операції Об'єднаних сил у Facebook.

За даними командування, російсько-окупаційні сили обстріляли позиції українських підрозділів з автоматичних станкових і підствольних гранатометів та стрілецької зброї.

В результаті ворожого обстрілу двоє українських військовослужбовців отримали осколкові поранення. Постраждалих військових оперативно доставили до лікувального закладу та надали медичну допомогу.

"У відповідь на такі підступні та злочинні дії, підрозділи Об’єднаних сил для придушення ворожого вогню, використали штатне озброєння. Втрати противника уточнюються", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що з початку поточної доби проросійські бойовики не проявляли жодної вогневої активності. Станом на 12:00 на Донбасі не було зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню.

Також РБК-Україна писало, що поблизу окупованого Докучаєвська українські військовослужбовці виявили жінку, яка постраждала від підриву на протипіхотної міни російського виробництва. Поранену мирну жительку евакуювали в безпечне місце, де їй надали невідкладну медичну допомогу.