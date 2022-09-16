Українські військові повністю звільнили Куп'янськ

Українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Вибили ворога з лівобережної частини міста.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира підрозділу KRAKEN Сергія Величко.
"У результаті злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста", - пише Величко.
Фото: Куп'янськ (google карта)
Як відзначив командир підрозділу KRAKEN, контрнаступ наших військових успішно продовжується на лівому березі Оскола.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни звільнили частину Куп'янська та встановили український прапор у місті.
Військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, чому деокупація Куп'янська так важлива.
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