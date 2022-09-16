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Українські військові повністю звільнили Куп'янськ

Фото: українські військові повністю звільнили Куп'янськ (Getty Imges)
Автор: Сергій Пишкін

Українські воїни повністю звільнили місто Куп'янськ Харківської області. Вибили ворога з лівобережної частини міста.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командира підрозділу KRAKEN Сергія Величко.

"У результаті злагоджених дій підрозділом KRAKEN було успішно форсовано річку Оскіл, що дозволило нашим силам вибити ворога з лівобережної частини міста", - пише Величко.

Фото: Куп'янськ (google карта)

Як відзначив командир підрозділу KRAKEN, контрнаступ наших військових успішно продовжується на лівому березі Оскола.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно наші воїни звільнили частину Куп'янська та встановили український прапор у місті.

Військовий експерт Михайло Жирохов пояснив, чому деокупація Куп'янська так важлива.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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УкраїнаКупянск