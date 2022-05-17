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Українські військові показали, як знищували російський "Бук" разом з екіпажем

Фото: українські військові (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські захисники знищили самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук" разом з обслугою. Відео з поля бою оприлюднили в мережі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне Житомир.

На відео видно, як воїни знищують самохідно-зенітний ракетний комплекс "Бук" разом з обслугою.

В бойовій операції взяли участь артилеристи 95 окремої десантно-штурмової бригади спільно з 4 окремою танковою бригадою, 27 реактивною артилерійською бригадою та фахівцями Житомирського військового інституту імені С. П. Корольова.

"Дуже гарно горять ЗРК ворогів. Видовище, на яке можна дивитися вічно. Всі окупанти, які приїхали в Україну, щоб принести сюди "руський мір", назавжди залишиться на нашій священній землі", - пише на своїй сторінці у мережі Facebook Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Нагадаємо, українські військові завдали удару по складах боєприпасів російських військових. Окупанти розташували їх в Ізюмі Харківської області й Давидовому Броді Херсонської області.

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