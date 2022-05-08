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Українські військові відступили з Попасної на міцніші позиції, - Гайдай

Фото: начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай (tribun)
Автор: Артем Горовенко

Збройні сили України відступили з Попасної Луганської області. Бійці зайняли міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Луганської обласної військової адміністрації Сергія Гайдая в ефірі телемарафону.

"На жаль, наші військові дійсно трохи відійшли від Попасної. Тому що, уявіть собі, місто обстрілювали, більше двох місяців, скільки йде вторгнення, постійно обстрілювали, там зруйновано все. Тому наші відійшли на міцніші позиції, які були підготовлені заздалегідь", - сказав він.

Зазначимо, сьогодні російські ЗМІ поширили інформацію про те, що окупаційні сили зайняли Попасну.

Нагадаємо, ще два дні тому Гайдай заявляв, що противник знищив Попасну, але не міг її взяти. За його словами, в місті доведеться відновлювати абсолютно кожну будівлю.

До цього повідомлялося, що у цивільних у Попасній та Рубіжному їжі залишилося всього на тиждень.

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ЛуганськПопаснаяВійна Росії проти України