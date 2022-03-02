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Українські військові відсунули ворога до кордонів РФ: подробиці

Автор: Наталія Гурковська

На деяких ділянках фронту українським військовим удалося витіснити ворога до кордонів РФ. Ворожі колони були розбиті.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook 93-й ОМБр "Холодний Яр".

"Почнемо цей ранок з добрих новин. Підрозділи 93-ї бригади "Холодний Яр" на окремих ділянках відтіснили ворога до кордону з Росією", - йдеться у повідомленні.

За даними прес-служби підрозділу, військові змогли розбити ворожі колони та забрали у росіян багато техніки.

Як повідомлялось, РБК-Україна собрало всі оперативні новини про події в Україні читайте в окрему онлайн-трансляцію.

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