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Українські військові звільнили від загарбника населений пункт під Черніговом

Автор: Світлана Мащенко

Силами українських військових звільнено населений пункт Бакланова Муравійка, що неподалік Чернігова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірню сводку Генерального штабу Збройних сил України за 10 березня.

"Протягом дня захисники України на Поліському та Волинському напрямках змусили противника відійти на невигідні для нього рубежі. На Сіверському напрямку звільнили населений пункт Бакланова Муравійка", - говориться в повідомленні.

За даними Генштабу, станом на 10 березня російських окупантів зупинено на всіх напрямках, противник несе значні втрати в особовому складі, озброєнні та техніці.

Наразі загарбники зосередили зусилля на розповсюдженні дезінформації та пропаганди по всіх наявних інформканалах.

Раніше в Генштабі заявили, що противника зупинено у всіх напрямках.

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