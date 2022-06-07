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Українські військові розпочали практичні заняття зі стрільби з гаубиць PzH 2000

Фото: ЗСУ проходять практичну частину навчання зі стрільби з гаубиць PzH 2000 (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Українські військові, які нині проходять навчання з опанування західної зброї, закінчили теоретичну частину і перейшли до практики. Нині вчаться стріляти з гаубиць PzH 2000.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

"Вдячні за підтримку і допомогу Німаччині та Нідерландам", - пишуть в Генштабі ЗСУ.

Там пояснюють, самохідна гармата-гаубиця PzH 2000 - це гармата калібру 155 мм на гусеничному шасі на базі танка "Леопард-2".

Передати PzH 2000 Україні погодилися Німеччина та Нідерланди.

Нагадаємо, українські військові отримали партію швейцарських позашляховиків Pinzgauer Vector. Машини швейцарського виробництва були придбані у Великобританії підприємцем, який сьогодні служить в ЗСУ, а також його партнерами.

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