RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українській військові контролюють половину Сєвєродонецька, - Гайдай

Фото: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай (t me luhanskaVTSA)
Автор: Наталія Юрченко

Українські захисники повернули контроль над половиною Сєвєродонецька. Також ЗСУ взяли у полон 8 російських окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Луганської ОВА Сергія Гайдая.

"Росіяни контролювали 70% Сєвєродонецька, проте протягом двох днів вони були відкинуті, місто поділене навпіл. Окупанти втратили величезну кількість особового складу, в полоні вісім росіян", - сказав він.

За словами Гайдая, російське командування кинуло багато живої сили на захоплення Сєвєродонецька та траси Лисичанськ-Бахмут.

Загалом ситуація у Луганській області складна. Окупанти не припиняють обстрілів. Зокрема, вночі російські війська випустили приблизно 30 снарядів в будівлю гуманітарного штабу в Лисичанську.

Нагадаємо, у Генштабі підтвердили, що окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк. Вони контролюють східну частину міста.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
СєвєродонецькВійна Росії проти УкраїниДонбас