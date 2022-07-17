Українські військові грамотно відбили спробу розвідки боєм під Білогорівкою, - Генштаб

Також в районі Бахмута окупанти здійснювали обстріли позицій ЗСУ біля населених пунктів Новолуганське, Берестове, Білорогівка, Вершина, Суха Балка, Олександропіль та території Вуглегірської ТЕС. Також противник завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік від Соледара, Покровського та Світлодарська.

На Волинському та Поліському напрямках підрозділи Збройних сил Білорусі продовжують виконувати певні завдання. За наявною інформацією, в прикордонних районах Брестської області діє обмеження на відвідування лісу місцевим населенням.

На Сіверському напрямку без особливих змін. Ворог завдав авіаудару поблизу Есмані Сумської області. Крім того, періодично проводить повітряну розвідку та артилерійські обстріли позицій ЗСУ в прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

На Харківському напрямку війська РФ намагаються утримати зайняті рубежі, обстрілювали райони населених пунктів Петрівка, Рідне, Соснівка, Слатине, Пришиб, Руські Тишки, Верхній Салтів та інші.

На Слов'янському напрямку окупанти здійснили обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії зокрема в районах Дібрівного, Нікольського, Подолівки, Мазанівки, Адамівки, Чепіля та Краснопілля.

Також на цьому напрямку зі ствольної та реактивної артилерії ворог обстріляв цивільну та військову інфраструктуру поблизу Закотного, Григорівки, Тетянівки, Званівки, Миньківки, Райгородка та інших, вів штурмові дії в районі населеного пункту Івано-Дар'ївка, успіху не мав. Війська РФ також намагалися просунутися в напрямку Верхньокам'янки, але отримали рішучу відсіч, зазнали втрат і відійшли.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках тривають систематичні обстріли позицій українських військ по лінії зіткнення. Окупанти завдали авіаційних ударів поблизу Кам'янки, Щербаків та Малих Щербаків.

На Південнобузькому напрямку зафіксовані обстріли в районах населених пунктів Нововоронцовка, Кобзарці, Благодатне, Біла Криниця, Трудолюбівка, Новогригорівка, Оленівка, Прибузьке, Олександрівка, Лупареве та інші, також ворог завдав ракетних ударів по Миколаєву.