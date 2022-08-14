Українські військові ще раз вдарили по Антонівському мосту у Херсоні

"Знову нанесено удар по Антонівському мосту для того, щоб закріпити його статус остаточно як непроїзний", - сказала Гуменюк.

При цьому вона зазначила, що удари ЗСУ по мостах у Херсонській області ускладнюють для окупантів перевезення важкої техніки та боєприпасів. Однак Гуменюк наголосила, що це не означає, що мости повністю пошкоджені. Цю інформацію уточнюють спеціалісти.

"Наразі ми бачимо і спостерігаємо, як керівний склад тих військових підрозділів потроху використовує ці залишки транспортних шляхів для евакуації на лівий берег (Дніпра у Херсонській області, - ред.) для того, щоб відчувати себе у безпеці", - додала речниця.