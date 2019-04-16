Українські військові дали потужну відсіч бойовикам на Донбасі

На Донбасі протягом минулої доби, 15 квітня, бойовики провели 12 обстрілів українських позицій. Підрозділи операції Об'єднаних сил дали потужну відповідь противнику, передає РБК-Україна із посиланням на прес-центр ООС.

Зазначається, що бойовики чотири рази застосували заборонене мінськими домовленостями озброєння: міномети калібрів 120 та 82 мм. Також було застосовано гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю.

У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" окупанти 11 разів обстріляли позиції українських військ: двічі біля Авдіївки, два рази біля Новоселівки Другої, тричі в районі Лебединського. Також було два обстріли поблизу населеного пункту Опитне, по одному - біля Водяного та Невельського.

"У смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" окупанти з стрілецької зброї обстріляли позиції Об'єднаних сил поблизу населеного пункту Станиця Луганська. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає", - зазначили в ООС.

Також додали, що українська сторона була змушена відкривати вогонь у відповідь. В результаті, за даними розвідки, 15 квітня шістьох окупантів було знищено, ще трьох - поранено.

"Від початку поточної доби обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил не зафіксовано", - резюмували в прес-центрі.

Нагадаємо, 14 квітня 2019 у зоні ООС на Донбасі українські війська ліквідували чотирьох бойовиків.