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Українські ватерполісти - у фіналі Європейських університетських ігор, - Свіщов

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Середа 20 липня 2022 21:25
Українські ватерполісти - у фіналі Європейських університетських ігор, - Свіщов Фото: Олександр Свіщов під час матчу Європейських університетських ігор в Лодзі (waterpolo.com.ua)
Автор: Олександр Мороз

У середу в рамках Європейських університетських ігор в Лодзі (Польща) команда з ватерполо Львівського університету фізичної культури ім. Івана Боберського перемогла у півфіналі команду університету Дебрецена (Угорщина).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Федерації водного полу України Олександра Свіщова.

Результати матчу Університет Дебрецена - Збірна ЛДУФК ім. І. Боберського - 15-16 (3-1, 3-3, 5-6, 4-6).

За словами Олександра Свіщова, це неймовірна перемога, яка далася ціною надзвичайних зусиль.

"По ходу поєдинку наші спортсмени довший час програвали 2 м’ячі, і тільки завдяки наполегливості та впертості, завдяки спортивній фортуні, яка приходить до сильних духом і справжніх спортсменів, нашим хлопцям вдалося вирватися вперед. На жаль, не обійшлося без травм, дуже сподіваюся, неважких і некритичних. Дуже вдячний і тренерському штабу, який в нинішніх непростих умовах в Україні добився таких високих результатів, здобули таку важливу перемогу, яку ми всі присвячуємо нашій незалежній державі", - заявив Свіщов.

Олександр Свіщов

Фінал відбудеться ввечері, у четвер, 21 липня.

Нагадаємо, раніше Олександр Свіщов повідомляв, що відновити чоловічий і жіночий чемпіонати України з водного поло до завершення війни з РФ не вдасться.

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Олександр Свіщов
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