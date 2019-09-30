Українські туристи збільшили витрати на поїздки в Європу

Фото: аеропорт (РБК-Україна)

Число туристів країни ЄС зросло майже на 10%

Обсяг імпорту послуг за статтею "Подорожі" за другий квартал 2019 року склав 2,205 млрд доларів, що на 6,7% більше, ніж за аналогічний період минулого року (391 млн доларів). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані квартальної статистики Національного банку України.

За даними НБУ, українські туристи витратили у країнах Європейського союзу 1,630 млрд доларів, що на 7,7% більше, ніж рік тому.

У той же час, українці витратили на території Росії 163 млн доларів, що на 7,9% менше, ніж у другому кварталі 2018 року.

НБУ наводить дані Державної прикордонної служби, згідно з якими за II квартал 2019 року з України виїжджали 7,582 млн громадян, що на 6,0% більше, ніж роком раніше (7,154 млн осіб).

При цьому число туристів в країна ЄС зросла на 9,5% до 4,853 млн осіб, на територію Росії виїжджало 0,956 млн осіб - на 7,7% менше, ніж у минулому році.

Нагадаємо, за даними НБУ, українські туристи в 2018 році витратили за кордоном 7,816 млрд доларів, що на 9,8% більше, ніж у 2017 році.

Зазначимо, за даними НБУ, іноземні туристи збільшили свої витрати в Україні за другий квартал 2019 року на 10,7% до 433 млн доларів.