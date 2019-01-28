Українські тенісистки вдало стартували на турнірі в Таїланді

Ястремська та Козлова пробилися до другого кола Thailand Open

Украинские теннисистки Даяна Ястремская и Екатерина Козлова с побед стартовали на премьерном розыгрыше турнира в Хуахине серии WTA International. Об этом сообщается на сайте соревнований.

В матче первого круга Ястремская обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус. Украинская теннисистка отдала сопернице лишь три гейма - 6:0, 6:3. Во втором круге Ястремская сыграет с победительницей матча Пэн Шуай (Китай) - Хлоэ Паке (Франция).

Козлова в первом раунде встречалась со швейцаркой Конни Перрен. Украинке удалось выиграть матч в трех сетах - 6:4, 3:6, 6:3. Следующей соперницей украинки станет шестая ракетка турнира Айла Томлянович из Австралии.

Напомним, Даяна Ястремская открывает эту неделю с новым личным рекордом - 47 место. Украинка впервые в карьере поднялась в топ-50 рейтинга WTA.