Українські тенісистки переграли команду Болгарії в Кубку Федерації

Фото: Марта Костюк (facebook.com/UkrainianTennisFederation)

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Збірна України перемогла тенісисток з Болгарії у другий день змагань Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Федерації. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт змагань.

Першу перемогу нашій команді принесла Марта Костюк, яка виграла у суперниці Ізабелли Шінікової з рахунком 7:5, 6:4. Потім у другому матчі четверта ракетка України Катерина Козлова поступилася Вікторії Томовій - 3:6, 2:6.

Таким чином, рахунок в протистоянні між командами став рівний і тому, як і вчора в поєдинку зі Швецією, долю протистояння вирішувала парна зустріч, де перемогу для збірної оформив український дует у складі Марти Костюк та Катерини Козлової. Вони обіграли пару Ізабелла Шінікова - Вікторія Томова.

Кубок Федерації. Україна – Болгарія – 2:1. Марта Костюк/Надія Кіченок – Ізабелла Шинікова/Вікторія Томова – 6:0; 7:6 (7:0) Фото: ФТУ Опубліковано Федерація Тенісу України Четвер, 7 лютого 2019 р.

Нагадаємо, вчора збірна України в своєму першому матчі на Кубку Федерації програла команді Швеції.

Завтра, 8 лютого відбудеться матч з Естонією.

Команда, яка посяде 1 місце в групі В, 9 лютого проведе матч проти збірної, яка очолила групу А (Польща, Росія, Данія).