Світоліна піднялася на дві позиції в рейтингу WTA

Фото: Еліна Світоліна (twitter.com/rolandgarros)

Краща тенісистка Україна посідає 7 місце

За підсумками Відкритого чемпіонату Франції (Roland Garros) став відомий оновлений рейтинг Жіночої тенісної асоціації (WTA). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт організації.

Чемпіонка турніру в Парижі австралійка Ешлі Барті піднялася з восьмого на другий рядок, лідирує як і раніше японка Наомі Осака.

Перша ракетка України Еліна Світоліна додала дві позиції і тепер перебуває на сьомому місце. Також свої позиції в рейтингу поліпшили ще три українки. На 6 позицій піднялася Ангеліна Калініна (145), Марта Костюк поліпшила своє становище одразу на 28 рядків (178), а Катаріна Завацька - на 13 (189).

Водночас Леся Цуренко перемістилася з 27 на 32 місце, Даяна Ястремська з 32 на 35, а Катерина Козлова з 67 на 70.

Рейтингу WTA станом на 10 червня:

1 (1). Наомі Осака (Японія) - 6486 очок

2 (8). Ешлі Барті (Австралія) - 6350

3 (2). Кароліна Плішкова (Чехія) - 5685

4 (4). Кікі Бертенс (Голландія) - 5345

6 (5). Анжеліка Кербер (Німеччина) - 4675

7 (9). Еліна Світоліна (Україна) - 3967

8 (3). Сімона Халеп (Румунія) - 3963

9 (7). Слоан Стівенс (США) - 3682

10 (11). Аріна Соболенко (Білорусь) - 3565

...

32 (27). Леся Цуренко (Україна) - 1657

35 (32). Даяна Ястремська (Україна) - 1560

70 (67). Катерина Козлова (Україна) - 840

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Осака може втратити першу сходинку рейтингу WTA за підсумками Roland Garros.