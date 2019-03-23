Українські тенісистки на Miami Open показали найгірший результат в сезоні

Українські тенісистки турнірі WTA категорії Premier Mandatory в Майамі показали найгірший результат в сезоні. Як повідомляє портал "Великий теніс України", вперше з жовтня жодній з українок не вдалося пройти далі другого раунду.

У ніч на 23 березня дві українки завершили виступ на Miami Open. Перша ракетка України Еліна Світоліна у двох сетах програла 50 номером світового рейтингу з Китаю Яфань Ван - 2:6, 4:6.

Друга ракетка України Леся Цуренко через проблеми з правою рукою знялася перед матчем проти 112 номера світового рейтингу з Японії Мисак Дої.

Раніше у другому колі турніру з боротьби вибула 18-річна українка Даяна Ястремська. У кваліфікації змагань ракетку зачохлила ще одна представниця України Катерина Козлова.

Зазначається, що ще в жовтні 2018 роки три українки зачохлили ракетки до третього кола на кортах іншого турніру серії Premier Mandatory - в Пекіні. Тоді кваліфайєр Даяна Ястремська на старті основи програла Сайсай Чжен, Леся Цуренко у другому колі знялася в третій партії проти Юлії Гергес, а Еліна Світоліна у першому матчі не зуміла здолати Олександру Круніч.