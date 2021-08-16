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Українські рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції, повернулися додому

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Київ, Понеділок 16 серпня 2021 21:45
Українські рятувальники, які гасили лісові пожежі в Греції, повернулися додому Фото: рятувальники України повернулися додому після гасіння пожеж у Греції (t.me/dsns_telegram)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Українські рятувальники, які допомагали Греції гасити масштабні лісові пожежі, повернулися додому. Загін ДСНС з 100 осіб приземлився в аеропорту "Київ".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"16 серпня в міжнародному аеропорту "Київ" (Жуляни - ред.) приземлився спецрейс з Афін, яким повернулися додому українські вогнеборці. Вони брали участь у гасінні масштабних лісових пожежах на території Греції", - зазначили в ДСНС.

В аеропорту зведений загін українських рятувальників у складі 100 осіб зустрічав міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, голова ДСНС Микола Чечоткін, рідні та близькі.

У Греції українські рятувальники ліквідували окремі осередки пожежі по фронту понад 19 тисяч метрів, низову пожежу на площі 1,7 гектара і верховою площею 350 квадратних метрів. Ними були врятовані два населені пункти - Спатарі і Метохи.

Фото: рятувальники України повернулися додому після гасіння пожеж у Греції (t.me/dsns_telegram)

Нагадаємо, загін українських рятувальників ДСНС вилетів до Греції для допомоги в боротьбі з масштабними лісовими пожежами 6 серпня. Указ про це підписав президент України Володимир Зеленський.

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