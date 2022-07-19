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Українські сили збили російський винищувач в районі Нової Каховки

Фото: ще один російський винищувач збили ЗСУ (wikimedia org)
Автор: Артем Горовенко

Українські зенітно-ракетні війська збили російський винищувач в районі окупованої Нової Каховки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

"Близько 20:00 19 липня підрозділом зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних сил України в районі Нової Каховки збито російський винищувач, імовірно Су-35", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється, що літак намагався атакувати штурмовики ЗСУ.

"Є візуальне підтвердження збиття літака, пілот катапультувався", - додали в командуванні повітряних військ.

Крім того, за добу зенітні ракетні війська збили п'ять безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня.

Нагадаємо, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення українські сили збили 220 російських військових літаків.

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Збройні сили УкраїниНовая Каховка