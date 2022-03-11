Українські школи відновлюють навчальний процес: де та в якому форматі

Львівська область

Школи Львівщини відновлюють навчальний процес із 14 березня. У якому форматі - дистанційному, очному чи змішаному - кожна школа визначає самостійно. Детальна інформація на гарячій лінії: 0960143708, 0935473783.

Львів відновлює навчальний процес для учнів 1-11 класів у онлайн-форматі. До нього можуть приєднатися діти, які переселилися з інших регіонів, але потрібна попередня реєстрація у найближчій школі.

Одеська область

Освітній процес на Одещині відновлюється 14 березня. Навчання буде організовано із використанням дистанційних технологій. Кожна школа має забезпечити можливість навчання для тимчасово переміщених дітей.

Волинська область

Поки відомо про те, що з 14 березня відновлюється навчання у дистанційному форматі лише у школах Володимир-Волинської громади. Луцьк ще вивчає таку нагоду.

Івано-Франківська область

У регіоні з 14 березня розпочнеться дистанційне навчання у школах, коледжах та вишах. Освітній процес організують таким чином, щоб охопити мешканців області та тих, хто виїхав за кордон чи переїхав із інших областей.

Кіровоградська область

Освітній процес відновлюється з 14 березня у дистанційному режимі. При цьому окремі школи або громади можуть приймати рішення щодо додаткових канікул.

Закарпатська область

Початкові класи на Закарпатті точно відновлять очне навчання у школах з 14 березня, також запрацюють дитячі садки. Що стосується формату для учнів 5-11 класів, то формат поки що визначається.

Тернопільська область

Регіон з 14 березня відновлює навчання у віддаленому форматі. Діти-переселенці можуть продовжити навчання у школах Тернополя, для цього потрібно зареєструвати у найближчій школі.

Хмельницька область

Хмельницька область відновлює навчання із 14 березня. В обласному центрі школи розпочали працювати ще 9 березня. Процес рекомендується організувати у змішаному чи дистанційному форматі.

Полтавська область

З 14 березня відновлюють роботи школи, технікуми та університети - у дистанційному форматі. Остаточне рішення - за кожною конкретною громадою.

Рівненська область

З 14 березня відновлюється дистанційне навчання у школах. ВНЗ та технікуми можуть проводити навчання як у дистанційній, так і змішаній формі. Дитячі садки поки що залишаються закритими.

Чернівецька область

З 14 березня буде організовано дистанційне навчання для школярів. Як працюватимуть дитячі садки, вирішують органи місцевого самоврядування.

Дніпро

Дніпро відновив дистанційне навчання для 1-11 класів напередодні, 10 березня.