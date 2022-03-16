Українські ППО за добу знищили 3 ворожих літаки, 1 вертоліт, 3 БПЛА і 2 крилаті ракети

Так, наші системи ППО у вівторок знищили 3 російських літаки - два з яких це винищувачі бомбардувальники Су-34, а третій поки не встановлений.

"Також збито один ворожий вертоліт, три БПЛА оперативно-тактичного рівня та дві крилаті ракети", - йдеться в повідомленні.

Авіація ПС ЗСУ завдавала ракетно-бомбових ударів і по наземних цілях. Група тактичного призначення у складі бомбардувальників Су-24м, штурмовиків Су-25, вертольотів Мі-24 армійської авіації під прикриттям винищувачів здійснила 9 авіанальотів на колони техніки окупантів і скупчення їх військ.

Відео: у ПС ЗСУ розповіли про збиту за 15 березня ворожу авіацію