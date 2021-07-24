Українські прикордонники допомогли викрити тютюнову мафію на Пірінеях. Операцію ALECRIN проводили представники Цивільної гвардії Іспанії та Національної гвардії Португалії у співпраці з Європейським управлінням з питань запобігання зловживань і шахрайства OLAF, Європейським агентством Євроюст, правоохоронцями Румунії, Словаччини та України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну прикордонну службу України .

Під час операції на Піренеях провели 125 обшуків, виявили нелегальне виробництво, де експлуатували українців, вилучили сировину та засоби на 11,5 млн €.

Зокрема, оперативні співробітники Держприкордонслужби України виявили, що вихідці з пострадянського простору вербували на нелегальне виробництво в ЄС жителів Львівщини, які мають досвід роботи на тютюновій фабриці. Інформація від українських прикордонників допомогла викрити транскордонне злочинне угруповання.

В ході операції ALECRIN з 22 травня по 16 липня в Іспанії та Португалії затримали 29 осіб, серед яких громадяни Іспанії, Португалії, Болгарії, а також наш співвітчизник. Під час активних заходів вилучили сигарети, сировину та засоби для їх нелегального виробництва, а також 7 одиниць вогнепальної зброї та техніку.

Безпосередньо в Іспанії провели 28 обшуків і 27 арештів, вилучили 15 млн.Сигарет і 50,5 тонни тютюну. У муніципалітеті Мансанарес виявили підпільну лінію з виробництва сигарет, на якій нелегально експлуатували 12 громадян України. Ще одна лінія була виявлена на етапі монтування.

У Португалії проведено 97 обшуків і 2 арешти, вилучено 2 млн.шт. сигарет і 6 центнерів сировини.