Українські прикордонники зупинили групу нелегалів на стику між Росією та Білоруссю 

Прикордонники у Чернігівській області зупинили групу нелегалів, які прямували за межі України. Їх виявили поблизу населеного пунку Гірськ, що на стику кордонів з Росією та Білоруссю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.
Українські прикордонники наголошують, що ділянці кордону РФ та Білоруссю приділяють особливу увагу та несуть там посилену службу.
Учора було затримано семеро іноземців, які пробиралися поза пунктами пропуску.
У ході оперативних заходів встановлено, що затримані - шестеро громадян Азербайджану та один Грузії. Також з’ясувалося, що один із них був без документів, попередньо виходець із Азербайджану, якого розшукували правоохоронці за крадіжку в Одеській області.
Іноземних громадян затримано з метою встановлення осіб та обставин правопорушення. Після чото їх буде притягнуто до відповідальності за спробу порушення державного кордону та порушення прикордонного режиму.
Раніше на кордоні Латвії та Білорусі прикордонники затримали три групи нелегалів.
Нагадаємо, прем'єр-міністри Литви, Латвії та Естонії зробили спільну заяву, в якій закликають ввести додаткові санкції проти Білорусі за організацію нелегальної міграції до Євросоюзу.