Українські прикордонники зупинили групу нелегалів на стику між Росією та Білоруссю 

Українські прикордонники наголошують, що ділянці кордону РФ та Білоруссю приділяють особливу увагу та несуть там посилену службу.

Учора було затримано семеро іноземців, які пробиралися поза пунктами пропуску.

У ході оперативних заходів встановлено, що затримані - шестеро громадян Азербайджану та один Грузії. Також з’ясувалося, що один із них був без документів, попередньо виходець із Азербайджану, якого розшукували правоохоронці за крадіжку в Одеській області.

Іноземних громадян затримано з метою встановлення осіб та обставин правопорушення. Після чото їх буде притягнуто до відповідальності за спробу порушення державного кордону та порушення прикордонного режиму.