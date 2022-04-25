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Українські піхотинці впіймали заблуд із армії РФ на Великдень

Фото: Російські військовополонені (t.me/zsuwar)
Автор: Антон Федорців

Оперативне командування "Південь" Збройних сил України відзвітувало про взяття в полон російських окупантів на Великдень.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ОК "Південь" у Facebook.

24 квітня група військових РФ спробувала пробратися на контрольовану ЗСУ територію. Українські армійці швидко виявили ворогів і взяли їх у полон.

Росіянам "пощастило", що їх зустріли військовослужбовці 59-ї окремої мотопіхотної бригади Збройних сил України імені Якова Гандзюка. Вони затримали окупантів і передали профільним фахівцям.

Напередодні з полону РФ був звільнений український військовий пілот. Підполковник Роман Василюк був бранцем росіян понад місяць.

До слова, супутники виявили чергову братську могилу під Маріуполем.

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