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Український військовий пілот звільнений з полону РФ

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Київ, Понеділок 25 квітня 2022 18:07
Український військовий пілот звільнений з полону РФ Фото: Повітряні сили ЗСУ (poltava365.com)
Автор: Антон Федорців

Головне управління розвідки Міністерства оборони відзвітувало про визволення з полону пілота Повітряних сил Романа Василюка.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на допис ГУР Міноборони у Facebook.

Зусиллями військової розвідки український пілот повернувся додому. Донедавна він після численних допитів спецслужб РФ перебував у центральній клінічній лікарні окупованого Донецька.

"Підполковник Роман Василюк, український пілот Су-25, який 14 березня при виконанні бойового завдання був збитий ворожими ППО над Волновахою Донецької області. Зміг катапультуватися, але отримав поранення і потрапив у полон до окупантів", – ідеться в повідомленні.

Василюк зустрівся із начальником ГУР Міноборони Будановим і секретарем РНБО Даніловим. Нині він відновлюється у військовому госпіталі та готовий повернутися на війну.

"Довго сидіти в госпіталі не збираюсь. За місяць хотілося б повернусь в стрій та боротись по повного звільнення нашої країни від окупантів", – заявив підполковник.

До слова, голова правління "Укрзалізниці" Камишін назвав найважчим ударом РФ ракетний обстріл інфраструктури 25 квітня.

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