Українські моряки заблоковані на судні під Стамбулом майже 3 місяці

У порту поблизу Стамбула у порту Гебзе з 7 січня заблоковані члени екіпажу судна "Urgence", серед яких двоє українців - Юрій Арабаджи з Ізмаїла та Сергій Чернокунес з Кілії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрінформ".

Повідомляється, що у консульство моряки звернулися лише 22 березня. Моряки мали проблеми із постачанням харчування та питної води, однак вони були вирішені після звернення в консульство.

Очікується, що моряки зійдуть на берег протягом 10 днів. Загалом на судні 6 членів екіпажу: два українці, два азербайджанці та двоє турків. Через конфлікт між власником судна та фрахтувальником триває судовий спір.

"Представник власника судна вчора запевнив нас, що він готовий вирішити спір з наданням можливості відпустити всіх членів екіпажу цього судна і забезпечити його заміну. Про конкретні терміни не хотів би казати, але 10 днів - це максимальний визначений термін для розв'язання цього питання", - сказав генеральний консул України у Стамбулі Олександр Гаман.

Крім того, морякам призначено адвоката, з яким будуть вирішувати питання заборгованості із виплати зарплати після того, як люди зможуть зійти на берег.

Раніше РБК-Україна писало, що в Греції Центральний міський суд м. Пірей зняв обвинувачення з українських моряків, які були затримані разом з судном Andromeda в минулому році.

Нагадаємо, в Італії затримані, заарештовані або вже отримали вироки за незаконну діяльність понад 150 українських моряків, в Греції - 186 моряків.