У Греції зняли обвинувачення з українських моряків судна Andromeda

Фото: "Андромеда" (Vessel Finder)

Моряків затримали ще в січні 2018 року

В Греції Центральний міський суд м. Пірей зняв обвинувачення з українських моряків, які були затримані разом з судном Andromeda в минулому році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на посольство України в Греції.

Наголошується, що таке рішення суд ухвалив у четвер, 7 березня. З екіпажу судна, затриманого у січні 2018 року, зняли всі звинувачення. Тоді українських моряків - капітана і старшого помічника Andromeda Олексія Слєпньова і Сергія Константинова - затримали за звинуваченням у нелегальному перевезенні вибухових матеріалів.

Як повідомляли тоді представники берегової охорони Греції, вантажне судно Andromeda перевозило в Лівії 410 тонн вибухових речовин і детонатори до них.

Капітан судна заперечив звинувачення і заявляв, що став жертвою шахрайства.

Українські моряки повернуться додому найближчим часом після вирішення всіх формальностей.

Нагадаємо, раніше Московський міський суд відмовив у задоволенні скарг захисту шостий четвірки військовополонених українських моряків. Їх залишили під вартою до квітня.