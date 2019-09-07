Українські моряки покинули СІЗО "Лефортово", - адвокат

Українські моряки, які були взяті в російський полон після інциденту в Керченській протоці, вранці 7 вересня покинули московське СІЗО "Лефортове". Про це заявив адвокат моряків Сергій Бадамшин, повідомляють росЗМІ.

За словами Бадамшина, його підзахисних трьома автобусами вивезли з території СІЗО "Лефортово" в Москві. Він додав, що, імовірно, українських військовополонених моряків везуть в аеропорт "Внуково".

"У супроводі екіпажів ДПС три автобуси з моряками, ймовірно, слідують в аеропорт "Внуково", звідки потім вилетять в Україну", - заявив адвокат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що до московського СІЗО "Лефортово" прибули автобуси з спецпризначенцями. Тоді передбачалося, що спецназ може брати участь у супроводі українських незаконно засуджених громадян, які братимуть участь в обміні.