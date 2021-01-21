Українські моряки незаконно їздили на роботу в Крим. Порушено справу

Співробітники однієї з міжнародних груп морських компаній незаконно переправляли українських моряків через державний кордон в окупований Росією Крим. Правоохоронці викрили та блокували цю незаконну діяльність.

Про це повідомила прокуратура Одеської області.

Встановлено, що посадовці групи морських компаній у період з 2015 по 2020 рік, всупереч українському законодавству та міжнародним санкціям, вели господарську діяльність в окупованому Криму. Вони здійснювали посадку українських моряків на свої судна в портах Криму.

Правоохоронці провели обшуки за фактичними та юридичними адресами посадовців згаданої групи компаній, а також на її морських буксирах в територіальних водах України. В ході обшуків, зокрема, вилучили документи, які вказують на факти організації незаконних каналів направлення моряків на роботу в Крим.

Наразі проводиться досудове розслідування. Порушено справу за ч. 2 ст. 332, ч. 2 ст. 332-1 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у грудні в Запорізькій області затримали чоловіка, який нелегально возив громадян на окуповану територію Донецької області. Перевезення здійснювалися через територію РФ.