Українські морпіхи знищили екіпаж ворожого танка Т-72

Військово-Морські сили ЗС України знищують російську техніку та окупантів. Зокрема, цього разу ліквідували ворожий танк Т-72 разом з екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ВМС ЗС України.

"Морські піхотинці продовжують відправляти на той світ російського окупанта. Цього разу "снодійне" отримав танк Т-72 РФ разом з екіпажем. Рецепт виписував розрахунок протитанкового ракетного комплексу "Стугна-П" одного з окремих батальйонів морської піхоти", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що українські військові на Півдні вночі знищили 14 окупантів та їхню техніку.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 52-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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