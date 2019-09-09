Українські військові візьмуть участь у військових навчаннях в Румунії

Українські морські піхотинці в Румунії візьмуть участь у другій частині навчань Platinum Eagle-2019. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства оборони України.

Повідомляється, що навчання пройдуть з 10 по 20 вересня на полігоні "Бадабаг". Навчання проходять в рамках заходів з підготовки військ "Ротаційних сил Чорноморського регіону".

"Під час навчань передбачено проведення денних бойових стрільб з використанням стрілецької зброї, а також відпрацювання елементів маневрування і контратаки у складі багатонаціональної батальйонної тактичної групи", - йдеться в повідомленні.

Участь у Platinum Eagle-2019 візьмуть військові з 6 країн - Болгарії, Грузії, Молдови, Румунії, США та України. Загалом у навчаннях братимуть участь 300 військовослужбовців.

Нагадаємо, перша частина навчань Platinum Eagle-2019 з участю українських морпіхів пройшла в Румунії в березні місяці.

Також РБК-Україна повідомляло, що 3 вересня в Румунії стартували українсько-румунські військово-морські навчання Риверайн-2019. Навчання проходили на річці Дунай за стандартами НАТО.