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В Україні запустили сервіс з моніторингу активності армії Росії на кордоні

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Вівторок 22 лютого 2022 13:20
В Україні запустили сервіс з моніторингу активності армії Росії на кордоні В Україні запустили сервіс з моніторингу активності армії Росії на кордоні (Фото: Sean Gallup / Getty Images)
Автор: Сергій Сурепін

Українські фахівці, які побажали залишитися анонімними, запустили автоматичний сервіс з моніторингу активності армії Російської Федерації на кордоні з Україною. Волонтери назвали проєкт "Кордон".

Як працює проект - в матеріалі РБК-Україна.

Що сталося

Видання РБК-Україна поспілкувалося з авторами проєкту kordon.io, який дозволяє в автоматичному режимі моніторити активність армії Російської Федерації біля кордонів України. Ініціатор проекту - людина під псевдонімом Vista Bravo (він побажав залишитися анонімним). Фахівець займається аерокосмічною діяльністю в Україні та за її межами.

"Я взяв на себе відповідальність організувати волонтерську ініціативу і застосовувати свій досвід, щоб боротися з дезінформацією, а також доносити до людей об'єктивний стан справ на кордоні", - повідомив РБК-Україна.

Як працює сервіс

Як розповіли автори проєкту виданню РБК-Україна, зараз сервіс використовує дані супутника Європейського космічного Агентства Sentinel-1. Супутник оснащений радаром з синтетичною апертурою. Дані супутників сімейства Sentinel доступні на платформі Copernicus. Автори ініціативи працюють з нею через розроблений інтерфейс, що дозволяє завантажувати дані по певній локації за необхідний період.

В Україні запустили сервіс з моніторингу активності армії Росії на кордоні

"Ми плануємо залучити дані інших супутників. Це дозволить за рівнем оперативності наблизитися до оперативності військової розвідки, що дуже важливо в існуючих умовах", - повідомив РБК-Україна.

На сайті можна знайти клікабельні геолокації розміщень військових. За кліком ви зможете отримати доступ до супутникових знімків. Знімки виробляються автоматично під час прольоту супутника над територією України. На платформу вони потрапляють протягом 1-2 годин після прольоту Sentinel-1.

Виданню РБК-Україна Vista Bravo розповів, що весь цикл отримання, обробки та публікації даних працює в автоматичному режимі. При цьому, знімки не залежать від змін на локаціях - зміни відстежують і вже підсвічують алгоритми системи.

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