Українські метзаводи зупиняють виробництво через брак металобрухту, - Магомедов

"За даними об'єднання підприємств "Укрметалургпром", сьогодні в Україні зупинилися десять з п'ятнадцяти сталеплавильних електропечей. Головна причина простою - брак брухту для забезпечення їх стабільної роботи і виконання виробничих планів", - розповів Магомедов.

Він нагадав, що металурги ще влітку звернулися до уряду з проханням ввести мораторій на експорт брухту, щоб уникнути критичного дефіциту цієї сировини на внутрішньому ринку. А також попереджали, що, якщо не ввести мораторій, то вже на початку осені почнуться перші зупинки виробництв. Однак прохання бізнесу проігнорували, і вже найближчим часом всі відчують наслідки.

"Якщо мораторій на експорт брухту з України не буде введений, то зупинки виробництв продовжаться. За оцінками експертів, таким чином країна до кінця року може втратити понад 1,5 млрд дол. валютної виручки. Якщо МВФ не встигне виділити черговий транш, то недоотримана від експорту валюта може призвести до девальвації гривні до 30 грн/дол. Це, своєю чергою, ще більше розкрутить маховик інфляції", - прогнозує Магомедов.

Депутат закликав уряд якомога швидше ввести мораторій на експорт брухту, зазначивши, що це не тільки дозволить зберегти вітчизняну металургію і роботу десяткам тисяч українців, а й істотно наповнити державний бюджет коштом податків метпідприємств.

"Вигода для бюджету очевидна, адже переробка брухту дає в десятки разів більше податків, ніж його експорт", - підкреслив Магомедов.

Нагадаємо, раніше Федерація роботодавців України звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з вимогою ввести до 2024 року заборону на експорт металобрухту, у зв'язку з тим, що зростання світових цін на брухт привів до його різкого експорту і вітчизняні підприємства відчувають дефіцит сировини.

У ФРУ при цьому підкреслили, що металобрухт є критичною сировиною для декарбонізації української металургії.

Своєю чергою народний депутат Андрій Ніколаєнко підкреслив, що встановлені мита на експорт металобрухту не здатні запобігти масовому вивезенню сировини з України, і Мінекономіки необхідно терміново ввести тимчасову заборону на експорт.