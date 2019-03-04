Українські легкоатлети здобули 5 медалей на чемпіонаті Європи у приміщенні

В активі наших спортсменів 2 срібла і 3 бронзи

Украинские спортсмены завоевали 5 наград на чемпионате Европы по легкой атлетике в помещении, который состоялся в Глазго (Шотландия). Как сообщается на сайте Национального олимпийского комитета, в активе украинцев 2 серебряные медали и 3 бронзовые.

Медальную ходу украинской сборной начал Андрей Проценко, который в прыжках в высоту занял 2 место, показав результат 2 метра 26 сантиметров. Серебряная медаль с результатом 1 метр 99 сантиметров также на счету Юлии Левченко.

Марина Бех-Романчук стала третьей в прыжках в длину. Ее результат - 6 метров 84 сантиметра. Ольга Саладуха выиграла бронзовую медаль в тройном прыжке (14 метров 47 сантиметров). Еще одна бронза у Ольги Ляховой в беге на 800 метров: украинка показала время 2:03,24.

Напомним, Украина стала третьей на ЧЕ по легкой атлетике среди паралимпийцев.