Оголошено склад збірної України з легкої атлетики на ЧЄ-2019

Фото: Ольга Ляхова по центру (uaf.org.ua)

Змагання в приміщенні відбудуться в Глазго 1-3 березня

Став відомий склад збірної України на чемпіонат Європи з легкої атлетики в приміщенні. Про це повідомляє сайт Федерації легкої атлетики України (ФЛАУ).

Після чемпіонату України в Сумах Виконавчий комітет ФЛАУ назвав склад з 33 спортсменів, які з 1 по 3 березня виступатимуть на змаганнях в Глазго.

Жінки: Яна Качур (60 метрів), Анна Плотіцина (60 метрів з бар'єрами), Наталія Ручковская (60 метрів з бар'єрами), Анна Чубковцова (60 метрів з бар'єрами), Катерина Климюк (400 метрів), Тетяна Мельник (400 метрів), Анна Рижикова (400 метрів), Ольга Ляхова (800 метрів), Тетяна Петлюк (800 метрів), Ірина Геращенко (стрибки у висоту), Юлія Левченко (стрибки у висоту), Катерина табашнікі (стрибки у висоту) Марина Кіліпко (стрибки з жердиною ), Марина Бех-Романчук (стрибки в довжину), Ольга Корсун (потрійний стрибок), Анна Красуцька (потрійний стрибок), Ольга Саладуха (потрійний стрибок), Про ьга Голодна (штовхання ядра), Аліна Шух (п'ятиборство).

Чоловіки: Василь Макух (60 метрів), Олександр Соколов (60 метрів), Володимир Супрун (60 метрів), Віталій Бутрим (400 метрів), Данило Даниленко (400 метрів), Євген Гуцол (800 метрів), Володимир Кіц (1500 метрів) Олексій Касьянов (60 метрів з бар'єрами), Богдан Чорномаз (60 метрів з бар'єрами), Артем Шаматрін (60 метрів з бар'єрами), Дмитро Дем'янюк (стрибки у висоту), Андрій Проценко (стрибки у висоту), Владислав Мазур (стрибки в довжину) , Сергій Никифоров (стрибки в довжину).

У разі, якщо Василь Іваницький увійде до шістки семиборців в топ-листі сезону і отримає спеціальне запрошення на чемпіонат Європи, то його включать до збірної додатково.

Нагадаємо, Україна стала третьою на ЧЄ з легкої атлетики серед паралімпійців.