Українські винищувачі збили дві цілі у небі Сумської області

Цієї ночі над Сумською областю було вражено дві цілі. Керівництво області припускає, що це були російські безпілотники.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Дмитра Живицького .

"Наші винищувачі вразили дві цілі над Роменським районом. Ймовірно, ворожі БПЛА", - пише Живицький.

Нагадаємо, сьогодні близько 13 години Росія зі своєї території обстріляла околиці Бачівська, Шосткинський район Сумської області. Було близько 5 прильотів з міномету, постраждалих немає.

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