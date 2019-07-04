Українським готелям рекомендують обладнати номера електронними замками

Фото: президент-готель у Києві (presidenthotel.com.ua)

Також у номерах встановлять сигналізацію

У номерах всіх нових та реконструйованих готелів в Україні рекомендується влаштовувати вхід лише за безконтактними картками. Відповідні зміни до державних будівельних норм набирають чинності з 1 жовтня, повідомляє прес-служба Мінрегіону.

Як зазначили в прес-службі, це не лише підвищить безпеку проживання в багатьох українських готелях, а й загалом підвищить рівень обслуговування в них, зробить їх надійнішими та більш безпечними.

Згідно зі змінами, номери готелів усіх категорій рекомендується облаштовувати електронними картковими замками з централізованим управлінням, енергонезалежною пам’яттю мінімум на 500 подій, захищеною від систематичного повторювання подій, функцією "антипаніка", автономним енергозабезпеченням та функцією антивіджиму защіпки. А номери в готелях категорії *** і вище - ще і охоронною сигналізацією.

Також необхідно передбачати заходи, що захищають від несанкціонованого проникнення в монтажні розподільні шафи й інші споруди, приміщення і обладнання мереж зв’язку, сигналізації за допомогою електронної системи контролю доступу та системи відеоспостереження, зазначили в прес-службі.

Нагадаємо, нові Державні будівельні норм передбачають проектування відкритого навчального простору для групових занять у навчальних закладах при їх новому будівництві або реконструкції.

Відзначимо, нові Державні будівельні норми передбачають обов'язкове проектування велосипедних доріжок і смуг під час нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту українських доріг.