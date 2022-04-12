Українські енергетичні компанії судяться з Росією в США через судове рішення щодо Криму

Українські компанії вимагають, щоб федеральний суд США зобов'язав Росію виплатити майже 35 мільйонів доларів. Рішення про стягнення було винесено вироком швейцарського суду, але РФ гроші не віддала.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У суботу, 9 квітня, 11 українських компаній заявили в петиції до Федерального суду Вашингтона, що вони керували заправними станціями і офісом в Криму, які були захоплені Росією у 2014 році.

Згідно з судовими документами, у 2019 році швейцарські судді постановили, що російська сторона повинна виплатити українським компаніям 34,5 мільйона доларів.

Юрист компаній Джеймс Бойкін заявив, що заморожування російських активів в рамках недавніх санкцій США зможе дозволити його клієнтам отримати дані кошти.

"Якщо кошти будуть надані людям, постраждалим від російської агресії, я не розумію, чому Крим і люди, які програли в результаті анексії, повинні бути винятком", - заявив Бойкін.

У петиції йдеться, що російські сили захопили і розграбували заправні станції, що належать компаніям, тому що український мільярдер Ігор Коломойський був їх співвласником і критикував Кремль. Коломойський потрапив під санкції США у 2021 році за передбачувану корупцію.

Росія не брала участі в арбітражному суді, але оскаржила рішення у Федеральному Верховному суді Швейцарії, який відхилив апеляцію Росії.