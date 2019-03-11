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Українські дзюдоїсти здобули три медалі на Гран-прі у Марокко

Новини » Спорт    11.03.2019 - 11:43
Українські дзюдоїсти здобули три медалі на Гран-прі у Марокко
Фото: українські дзюдоїсти завоювали срібло іта дві бронзи (noc-ukr.org)

В активі нашої команди срібна та дві бронзові нагороди

Українські дзюдоїсти завоювали три медалі на змаганнях Гран-прі, що відбулись у Марракеші (Марокко). Про це повідомляє РБК-України з посиланням на прес-службу Національного олімпійського комітету України.

Срібна нагорода в активі Артема Лесюка у ваговій категорії до 60 кг. У фінальному двобої українець програв узбеку Шарафуддіну Лутфіллаеву.

 

У заключний день змагань на третю сходинку п'єдесталу пошани зійшли Кеджау Ньябалі (до 90 кг) і Андрій Колесник (+100 кг).

У змаганнях взяли участь 440 спортсменів з 67 країн світу.

Нагадаємо, українка Дарина Білодід була визнана кращою дзюдоїсткою світу 2018 року у ваговій категорії до 48 кілограм.

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