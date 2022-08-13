Українські дипломати влаштували ДТП у центрі Відня. МЗС вже розбирається
У центрі Відня (Австрія) сталася аварія за участю українських дипломатів. Українська сторона з'ясовує всі обставини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook спікера МЗС України Олега Ніколенка.
"Міністерство закордонних справ України з'ясовує всі обставини дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася в Австрії за участю автомобіля українського військового аташе. Українське посольство взаємодіє з австрійською поліцією та учасниками ДТП", - зазначив він.
За його словами, позиція МЗС України чітка: дипломатичний статус не дає право співробітникам українських дипломатичних установ порушувати правила дорожнього руху і наражати інших на небезпеку.
"Рішення про подальші кроки по учаснику ДТП буде прийнято за підсумками розслідування", - додав він.
Що сталося
За даними австрійського видання Kronen Zeitung, аварія сталася вранці в п'ятницю в центрі Відня. Автомобіль з українськими дипломатами врізався в машину на світлофорі, після чого водій зник з місця ДТП, але був зупинений поліцією.
Поліцейські вимагали від водія і пасажирів вийти з авто, однак, за даними джерел Kronen Zeitung, вони скористалися імунітетом.
Також повідомляється, що один з пасажирів відмовився від тесту на алкоголь, а ймовірний водій, який за словами постраждалих помінявся місцями з пасажиром, показав більше 2 проміле.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в Україні з початку повномасштабної війни число ДТП скоротилося в 2,5 рази.
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