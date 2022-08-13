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Украинские дипломаты устроили ДТП в центре Вены. МИД уже разбирается

Новина українською →
Вена, Суббота 13 августа 2022 19:32
Украинские дипломаты устроили ДТП в центре Вены. МИД уже разбирается Фото: МИД Украины уже разбирается в ситуации (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В центре Вены (Австрия) произошла авария с участием украинских дипломатов. Украинская сторона выясняет все обстоятельства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook спикера МИД Украины Олега Николенко.

"Министерство иностранных дел Украины выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, которое произошло в Австрии с участием автомобиля украинского военного атташе. Украинское посольство взаимодействует с австрийской полицией и участниками ДТП", - отметил он.

По его словам, позиция МИД Украины четкая: дипломатический статус не дает право сотрудникам украинских дипломатических учреждений нарушать правила дорожного движения и подвергать других опасности.

"Решение о дальнейших шагах по участнику ДТП будет принято по итогам расследования", - добавил он.

Что случилось

По данным австрийского издания Kronen Zeitung, авария произошла утром в пятницу в центре Вены. Автомобиль с украинскими дипломатами врезался в машину на светофоре, после чего водитель скрылся с места ДТП, но был остановлен полицией.

Полицейские потребовали от водителя и пассажиров выйти из авто, однако, по данным источников Kronen Zeitung, они воспользовались иммунитетом.

Также сообщается, что один из пассажиров отказался от теста на алкоголь, а предполагаемый водитель, который по словам пострадавших поменялся местами с пассажиром, показал более 2 промилле.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине с начала полномасштабной войны число ДТП сократилось в 2,5 раза.

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