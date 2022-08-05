Число ДТП з початку повномасштабної війни скоротилося в 2,5 рази

З початку повномасштабної війни Росії проти України число зареєстрованих аварій на дорогах скоротилося більш ніж в 2,5 рази.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook голови Національної поліції Ігоря Клименка.

За його словами, за цей період зареєстровано понад 119 000 злочинів. Це на 4% менше, ніж у 2021 році. Відкрито понад 26 500 кримінальних справ щодо російських військових та їхніх пособників.

Крім того, заведено понад 1 100 справ за колабораціонізм. Співробітники поліції знайшли 4 142 зниклі дитини, 211 ще розшукуються.

"(Поліція, - ред.) зареєструвала понад 30 000 ДТП. Кількість аварій зменшилася більш ніж в 2,5 рази. Зменшилося на 30% число смертей на дорогах - 917 людей загинули внаслідок аварій", - додав Клименко.