Українські дипломати в Європарламенті підняли питання політв'язнів у РФ

Українські дипломати в Європарламенті попросили про постійний міжнародний тиск на РФ

Украинские дипломаты на конференции "Крым" в Европарламенте рассказали о репрессиях России в Крыму. Об этом сообщает пресс-служба Представительства Украины в Евросоюзе в Twitter.

В частности, украинские дипломати сообщили о последствиях российской оккупации и агрессии в Крыму.

"Атмосфера страха и запугивания, похищения, политические заключенные, милитаризация, вызовы безопасности для всего региона - последствия российской оккупации и агрессии в Крыму", - говорится в сообщении представительства.

Представитель Украины при ЕС Николай Точицкий заявил, что заставить Россию прекратить жесткое ограничение прав человека в Крыму может только совместное и постоянное международное давление на Кремль. Он также отметил необходимость создания международной платформы для деоккупации Крыма.

Напомним, министры иностранных дел Великобритании, Украины, Латвии, Эстонии, Литвы, Польши, Швеции, Дании, Канады, Румынии и Чехии призывали не забывать о российской аннексии Крыма.

Также британский министр обороны Гэвин Уильямсон в своей речи 11 февраля в Лондоне заявил, что Россия должна заплатить за аннексию Крыма и отравление Скрипалей и призовет союзников быть готовыми "применить силу".