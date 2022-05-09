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Українські десантники знищили бронемашину "Тигр" разом з екіпажем

Фото: спалений "Тигр" (ілюстративне фото) (Андрій Марієнко)
Автор: РБК-Україна

Миколаївським десантникам вдалося знищити чергову бойову машину "Тигр" разом з її екіпажем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на 79 окрему десантно-штурмову бригаду.

"Ось так Миколаївські десантники "привітали" російських окупантів з Днем перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Зокрема, знищена чергова бойова броньована машина "Тигр" разом з екіпажем", - сказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше у Херсонській області протитанковий ракетний комплекс "Корсар" 28 омбр знищив три російських "Тигра" та одну БМП-3.

Також ми повідомляли, що в Чернігівській області внаслідок вдалої операції наші ЗСУ знищили щонайменше два ворожі бронеавтомобілі "Тигр".

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