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Українські десантники показали, як знищують ворожі танки

Фото: армія РФ (facebook.com)
Автор: Євгеній Прокопенко

Сьогодні, 19 травня, один із підрозділів 80-ї окремої десантно-штурмової бригади знищив близько 10 броньованих одиниць техніки. На відео десантники показали, як влучають російський танк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МО України.

"В ході запеклих сьогоднішніх боїв одним із підрозділів 80 окремої десантно-штурмової бригади знищено близько 10 броньованих одиниць техніки, а наш розрахунок ПТРК "Стугна" знищив 2 танка і БМП окупантів", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, угруповання Об’єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. Минулої доби там знищено 28 одиниць російської техніки.

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