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Українські бійці отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту"

Фото: українські бійці отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту" (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Українські військові отримали партію бронежилетів від компанії "Метінвест". Це черговий транш із партії в 100 тисяч бронежилетів, які компанія закупила та забезпечила матеріалами для виготовлення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на генерального директора "Запоріжсталі" Олександра Мироненка.

"Ця допомога - частина системної підтримки, яку надає компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. Сьогодні ми привезли 100 бронежилетів та 20 касок. Військові звернулися до нас з проханням надати засоби захисту, і ми негайно надали їм все, що необхідно", - розповів він.

За його словами, на підприємствах "Метінвест" налагоджене системне виробництво броне плит, також компанія замовляє плитоноски, комплектує бронежилети та передає українським військовим.

"Всі бронежилети проходять перевірку, вони відстрілюються військовими і витримують калібри 5,45 і 7,62, тож відповідають усім нормам і стандартам", - повідомив він.

Українські військові підтверджують: бронежилеті надійні, а це найголовніше.

"Хороші броники, гарно тримають. Саме те, що нам зараз потрібно", - каже один із десантників, який отримував партію.

Нагадаємо, за 70 днів війни "Метінвест" спрямувала понад 1,2 млрд гривень на потреби української армії та мирних жителів. Допомога компанії охоплює багато напрямів: на ці гроші закуповуються бронежилети для наших бійців, медикаменти для лікарень, будуються укриття та закуповуються тисячі тонн продуктів для формування наборів.

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Метинвест