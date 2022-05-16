Українські бійці отримали чергову партію бронежилетів від "Метінвесту"

"Ця допомога - частина системної підтримки, яку надає компанія "Метінвест" Ріната Ахметова. Сьогодні ми привезли 100 бронежилетів та 20 касок. Військові звернулися до нас з проханням надати засоби захисту, і ми негайно надали їм все, що необхідно", - розповів він.

За його словами, на підприємствах "Метінвест" налагоджене системне виробництво броне плит, також компанія замовляє плитоноски, комплектує бронежилети та передає українським військовим.

"Всі бронежилети проходять перевірку, вони відстрілюються військовими і витримують калібри 5,45 і 7,62, тож відповідають усім нормам і стандартам", - повідомив він.

Українські військові підтверджують: бронежилеті надійні, а це найголовніше.

"Хороші броники, гарно тримають. Саме те, що нам зараз потрібно", - каже один із десантників, який отримував партію.

Нагадаємо, за 70 днів війни "Метінвест" спрямувала понад 1,2 млрд гривень на потреби української армії та мирних жителів. Допомога компанії охоплює багато напрямів: на ці гроші закуповуються бронежилети для наших бійців, медикаменти для лікарень, будуються укриття та закуповуються тисячі тонн продуктів для формування наборів.