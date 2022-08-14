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Українські бійці на Донбасі знищили три БМП ворога та 25 окупантів (відео)

Фото: ЗСУ на Донбасі знищили три БМП ворога та 25 окупантів (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Українські військові опублікували кадри знищення трьох російських бронемашин. Разом з тим бійці ліквідували і 25 окупантів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого.

"Вдалий день - це коли знищили 3 БМП противника і змішали з землею близько 25 вороженьків! У Князівської піхоти ранок на Донбасі починається не завжди з кави", - йдеться в описі під відео.

Нагадаємо, за минулу добу нашим захисникам вдалося ліквідувати 150 російських окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення Росія втратила 43 550 військових.

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