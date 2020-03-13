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Українські лікарні отримають 10 млн масок і близько 100 тис. експрес-тестів

Новини » Суспільство     13.03.2020 - 17:33
Українські лікарні отримають 10 млн масок і близько 100 тис. експрес-тестів
Фото: Віктор Ляшко (РБК-Україна)

У МОЗ розповіли про заходи по боротьбі з коронавірусом

Найближчим часом в рамках боротьби з коронавірусом в Україні лікарні отримають 10 млн масок і близько 100 тис. експрес-тестів. Про це на засіданні РНБО заявив головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає прес-служба Офісу президента.

За словами Ляшка, установи охорони здоров'я отримають 10 млн медичних масок, а також планується закупівля близько 100 тис. експрес-тестів.

"Їх будуть використовувати в закладах охорони здоров'я при запровадженні масочного режиму ", - сказав Ляшко.

Крім того, будуть використовуватися пересувні лабораторії, в яких є апарати полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР).

"І в тих регіонах, де у нас буде рости спалах чи буде навантаження на лабораторію, ми будемо пересувати лабораторію, ставити там і проводити дослідження", - підкреслив Ляшко.

Нагадаємо, сьогодні міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив про запобігання вивезення 1,5 тонни медичних масок, експорт яких заборонений в рамках карантину в Україні. Їх намагалися вивезти до Італії та Об'єднаних Арабських Еміратів.

У Кабінеті міністрів вже пообіцяли спрощення процедури, щоб забезпечити аптеки та лікарні респіраторними масками.

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