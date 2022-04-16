RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Київ новини Харків новини Маріуполь новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Українські біженці почали повертатися додому: потік з Польщі збільшився з початку війни

Фото: пасажиропотік українців з Польщі збільшився з початку війни (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Пасажиропотік з Польщі на в'їзд в Україну 15 квітня вперше з початку війни перевищив потік на виїзд. За минулу добу з Польщі в Україну в'їхало 25,1 тисячі осіб проти 22,5 тисячі напередодні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Інтерфакс Україна".

Водночас з України до Польщі виїхало 24,4 тисячі, що на 9% менше показника 14 квітня (26,8 тисячі).

За даними Держприкордонслужби України, кількість тих, що в'їхали в Україну з країн ЄС і Молдови 15 квітня зросла до більш ніж 36 тисяч з більш ніж 34 тисячі напередодні - це знову максимальний показник з початку війни.

Війна в Україні триває вже 52 день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БіженціВійна Росії проти України